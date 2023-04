Zelda Tears of the Kingdom: una lampada a forma di cuore per celebrare il ritorno di Link!

Come se non bastasse la magia di Hyrule nel Trailer finale di Zelda Tears of the Kingdom, da oggi i fan della serie hanno un altro motivo per attendere con impazienza il lancio della nuova esclusiva Switch: Nintendo e Takarajimasha si apprestano a lanciare sul mercato una lampada a forma di cuore!

Il nuovo gadget appena presentato dalla casa di Kyoto e dalle fucine creative dell'editore di Chiyoda riprende una delle icone più riconoscibili della serie di The Legend of Zelda per trasformarla, appunto, in una singolare lampada chiamata a rischiarare le notti che i fan passeranno insonni a esplorare le isole fluttuanti della nuova Hyrule devastata dalla Calamità.

All'interno della confezione trova spazio anche uno stand per collocare la lampada in posizione verticale su una mensola o su qualsiasi altra superficie piana. La scocca in plastica della lampada a forma di cuore presenta un piccolo interruttore e può essere aperta con un'apposita chiave per sostituire le batterie e, presumibilmente, i LED. Il nuovo complemento d'arredo a tema nintendiano di Takarajimasha sarà disponibile dall'8 maggio in Giappone sulle pagine di Amazon.jp e Rakuten.co.jp al prezzo di 2.238 yen, corrispondenti a 15,24 euro al tasso di cambio attuale.

