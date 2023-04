Zelda Tears of the Kingdom e i leak: Nintendo è pronta all'azione legale

Il nutrito team legale di Nintendo è sempre estremamente vigile, determinato a perseguire ogni violazione dei diritti delle IP della Grande N e a punire eventuali fughe di notizie.

Non sorprende dunque che l'approdo in rete di immagini leak dell'artbook di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non sia passato affatto inosservato. Dopo la fuga di informazioni verificatasi lo scorso febbraio, ora gli avvocati di Kyoto hanno deciso di agire per scoprire l'identità del leaker responsabile della diffusione del materiale su Discord.

Nello specifico, Nintendo ha depositato presso le autorità giudiziarie della California una richiesta formale indirizzata ai gestori del social network. Nel documento, il colosso videoludico richiede che gli sia comunicata "l'identità, incluso nome, indirizzo, contatto telefonico e email, dell'utente Julien#2743", responsabile per Nintendo della diffusione illegittima dell'artbook di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Con il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild che rappresenta il titolo di punta di Nintendo per il 2023, oltre che uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, non sorprende che il colosso di Kyoto, già normalmente poco tollerante su questi temi, abbia deciso di adottare la linea dura e di provare a portare in tribunale il responsabile del leak.