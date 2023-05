Zelda Tears of the Kingdom e libertà senza confini: ecco il mecha funzionante!

Tra le nuove abilità di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spicca la capacità di utilizzare i materiali sparsi per Hyrule per costruire e assemblare strumenti utili.

Una feature che il team di Nintendo si è divertito a implementare, in attesa di poter osservare i risultati generati dagli appassionati tramite la funzionalità. Come prevedibile, gli esperimenti bizzarri non si sono fatti attendere troppo! Tra chi si è concentrato sulla fabbricazione di armi o mezzi di trasporto, c'è infatti anche chi ha preferito cimentarsi con l'edificazione di opere...meno ortodosse!

Come potete verificare in calce a questa news, c'è persino chi è riuscito a sfruttare le competenze di Link per dare vita a un vero e proprio mecha tra le pianure di Hyrule. Perfettamente funzionante, il robottone può essere pilotato direttamente da Link, con l'eroe pronto a seminare il caos tra gli altopiani del regno. Decisamente peculiare, la presenza del robottone nell'esclusiva Nintendo offre un pratico esempio di quanta attenzione Eiji Aonuma e colleghi abbiamo dedicato all'implementazione della nuova feature all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



E voi cosa avete costruito sino a ora? Nulla di paragonabile a un mecha letale pilotabile pronto ad affrontare l'ennesima manifestazione di Ganonorf in The Legend of Zelda?