Zelda Tears of the Kingdom: Link si cala dal cielo in una spettacolare figure da 400 euro

In seguito alle vendite record registrate da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in Giappone e nel resto del mondo, non sorprende che si stiano facendo strada sul mercato creazioni a tema dal costo elevato.

Tra queste, possiamo segnalare in particolare una figure da poco annunciata da Wake Studio. Come potete verificare dall'immagine inclusa in questa news, la statuetta immortala una versione particolarmente epica del protagonista di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Calandosi dal cielo, Link travolge i suoi avversari, impugnando le armi e pronto a proseguire nella sua missione di salvataggio di Hyrule. Ancora una volta alle prese con Ganondorf, l'eroe silenzioso di casa Nintendo appare più in forma che mai nella rappresentazione offerta da Wake Studio. Attualmente disponibile per il pre-ordine, la figure a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dovrebbe approdare sul mercato tra l'ottobre e il dicembre 2023. Il prezzo di listino è fissato a 2.110 MR, equivalenti a circa 425 euro al cambio odierno. Realizzata in scala 1/4, la figure vanta un'altezza di oltre 57 centimetri, a fronte di larghezza e profondità pari rispettivamente a 54,9 e 54,5 centimetri. Cosa ve ne pare?

Nel frattempo, si fanno strada in rete sempre più indiscrezioni su di una Nintendo Switch 2 in arrivo entro la fine del prossimo anno.