Zelda Tears of the Kingdom: Link salta su un trampolino e...muore

Sta suscitando l'ilarità della rete la buffa morte in cui è incappato un giocatore di Zelda: Tears of the Kingdom. Link, usando un trampolino, non è più riuscito a rialzarsi, fino a chiudere gli occhi per sempre.

Saltando su un trampolino in una delle numerose rovine del gioco, il giocatore ha ucciso Link in un modo molto grottesco, come ha poi testimoniato su Reddit. Nel video vediamo il guerriero di Hyrule che inciampa in un ostacolo, cade bocconi sul trampolino e, pur essendo ancora vivo, inizia a essere sbalzato a peso morto più e più volte sul trampolino stesso, fino al Game Over.

Tutto questo avviene sotto gli occhi attoniti di Tulin, il cui avvertimento "Fa' attenzione" iniziale rimane inascoltato. Vero è che fa ridere come il compagno di viaggio assiste poi in silenzio ai numerosi rimbalzi del suo amico fino a vederlo crollare, senza batter ciglio.

A ogni rimbalzo, viene sottratto un quarto di cuore. L'autore del post, Space_Dweeb, commenta con un "Credo di avergli spezzato la schiena, non si rialza più". Molti nei commenti hanno ritenuto buffa la scena. Quanto meno questa volta non era un gesto di protesta dei fan di Zelda Tears of the Kingdom contro Elon Musk.

Per quanto la dinamica della morte non sia chiarissima, in quest'ultimo periodo Nintendo si è data un gran da fare e con la nuova patch di Zelda: Tears of the Kingdom ha risolto un gran numero di bug. Il gioco, peraltro, è ancora molto giocato, tanto che Zelda Tears of the Kingdom ha detronizzato Final Fantasy 16 in Gran Bretagna dopo una settimana dal lancio di quest'ultimo.