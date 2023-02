Zelda Tears of the Kingdom:macchine fantastiche e come guidarle nelle immagini di Nintendo

I curatori dei social di Nintendo Italia solleticano la curiosità degli appassionati di The Legend of Zelda invitandoli ad ammirare alcuni dei tanti strumenti da utilizzare per esplorare il regno di Hyrule post-Calamità di Zelda Tears of the Kingdom.

Nel pubblicare la nuova infornata di scatti tratta dalla versione in alta definizione dell'ultimo video di Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo Italia si rivolge ai giocatori per chiedere loro come viaggeranno attraverso Hyrule una volta reindossati i panni di Link.

Partendo dall'immancabile paravela di Breath of the Wild, le ultime immagini condivise dalla casa di Kyoto ci mostrano nel dettaglio le 'macchine fantastiche' che Link, nel corso dell'avventura, avrà modo di pilotare per velocizzare gli spostamenti e raggiungere aree altrimenti inaccessibili come le isole fluttuanti.

Conoscendo l'inventiva e l'inesauribile ispirazione del team capitanato da Eiji Aonuma, è poi facile ipotizzare il futuro utilizzo di questi velivoli per risolvere gli enigmi ambientali, e questo per tacere della creatività che dimostreranno i giocatori nel servirsene per completare le attività più disparate.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che la nuova avventura open world di Nintendo sarà disponibile a partire dal 12 maggio in esclusiva su Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi del gameplay di Zelda Tears of the Kingdom con tutti gli approfondimenti sul trailer che ha 'chiuso col botto' il Nintendo Direct del 9 febbraio scorso.