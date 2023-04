Zelda Tears of the Kingdom: la magia del sequel di BOTW nel gameplay del trailer finale

A un mese esatto dal lancio di Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo manda a briglie sciolte l'immaginazione degli appassionati dell'epopea di Link con un video che ci immerge nelle atmosfere fiabesche dell'attesissima esclusiva Switch.

Come da tradizione per il team di Eiji Aonuma, il terzo e ultimo video di Zelda Tears of the Kingdom non tradisce le aspettative dei fan grazie a delle spettacolari sequenze che ci regalano degli scorci inediti dell'enorme ambientazione di Hyrule da dover esplorare nei panni dell'eroe della serie.

Stravolta dalla Calamità e trasformata in un arcipelago di isole fluttuanti, la mappa del sequel di Breath of the Wild sarà piena di segreti da scoprire e, con essi, di soluzioni da escogitare per venire a capo degli enigmi e fronteggiare i nemici più arcigni.

Se dal fronte squisitamente grafico non assisteremo a chissà quali 'rivoluzioni', è sotto il profilo strettamente ludico che Nintendo ambisce a ridefinire i canoni degli action adventure a mondo aperto: in quest'ottica rientra il grande lavoro portato avanti dagli sviluppatori nipponici per dare forma ad abilità come il Compositor (utilizzabile per fondere qualsiasi tipo di arma, equipaggiamento, materiale e oggetto consumabile) e l'Ultramano (da sfruttare per creare veicoli, strutture architettoniche complesse e altri oggetti reperendo i materiali nello scenario).

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 12 maggio rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale sul gameplay di Zelda Tears of the Kingdom.