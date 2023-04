Zelda Tears of the Kingdom, manca poco: scorpacciata di video dal Giappone

Per scoprire la misteriosa identità dei nuovi personaggi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà necessario attendere ancora poche settimane, con l'avventura videoludica ormai in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

A scandire il conto alla rovescia che ci separa dal lancio, ci pensano i nuovi spot TV pubblicati da Nintendo in Giappone. La Grande N ha infatti reso disponibili tre nuovi video dedicati al gioco, che mettono in evidenza diversi aspetti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Disponibili in apertura e in calce a questa news, i filmati accendono i riflettori sulle dinamiche di gameplay che caratterizzeranno il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma non solo. Spazio anche a sequenze narrative, molte delle quali già proposte nel trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Nel lasciarvi alla visione dei tre spot provenienti dal Sol Levante, ricordiamo che l'ambiziosa produzione lascerà gli studi di Kyoto il prossimo mese, per approdare su Nintendo Switch nella giornata del 12 maggio 2023. Mentre la trama del gioco resta avvolta dal mistero, il team guidato da Aonuma ha condiviso con il pubblico alcune delle dinamiche inedite che caratterizzeranno il nuovo viaggio di Link, tra isole nel cielo, armi assemblabili e la possibilità di costruire mongolfiere, zattere e mezzi di trasporto di ogni genere.