Zelda Tears of the Kingdom: quanto è grande la mappa, più o meno di Breath of the Wild?

L'attesa per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è altissima e alcuni videogiocatori stanno raccogliendo tutte le informazioni pubblicate da Nintendo nel corso delle ultime settimane per cercare di capire quanto sia grande la mappa rispetto a quella vista in Breath of the Wild.

Sappiamo con certezza che la mappa di Tears of the Kingdom sarà più grande rispetto a quella di Breath of the Wild e il motivo è banale: l'aggiunta di alcuni punti d'interesse nei cieli di Hyrule è sufficiente a rendere più ampia la superficie calpestabile del mondo di gioco. Non è però chiaro quanto sia marcato lo stacco fra le due esclusive Nintendo Switch in termini di dimensioni della mappa.

Ma partiamo dalle basi. Alcuni giocatori hanno ricavato le dimensioni di Hyrule in The Legend of Zelda Breath of the Wild aiutandosi con il datamining ed una serie di calcoli che hanno portato ad una conclusione: la mappa del vecchio capitolo corrispondeva a poco meno di 31 miglia quadrati (l'equivalente di 80 chilometri quadrati). Questo implica che il mondo di Tears of the Kingdom sarà più grande rispetto alla cifra indicata, ma è impossibile al momento stabilire di quanto. Potrebbe trattarsi di una differenza minima o molto più marcata e a decretarlo saranno due elementi: la quantità di isole sospese in aria e le eventuali aggiunte alla già nota Hyrule, che potrebbe quindi presentare qualche differenza rispetto a quella che abbiamo esplorato qualche anno fa su Switch e Wii U.

In attesa di potervi fornire dettagli più specifici sull'estensione del mondo di gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.