Zelda Tears of the Kingdom: un mare di dettagli inediti dalle immagini leak dell'Artbook

Se Focus Entertainment e Mundfish sono intervenuti per mettere in guardia i giocatori dagli spoiler di Atomic Heart, presumibilmente anche Nintendo si attiverà presto per arginare la grande fuga di notizie su Zelda Tears of the Kingdom causata dalla diffusione in rete delle immagini dell'Artbook ufficiale.

Due redditor affermano infatti di essere entrati in possesso del volume pieno di bozzetti preparatori, disegni esplicativi e artwork che rientrerà tra i contenuti della Collector's Edition di Zelda Tears of the Kingdom.

Per testimoniare il tutto, i due leaker hanno pubblicato online le foto dell'Artbook, condividendo così degli scatti che mostrano nel dettaglio la copertina esterna e le scansioni delle pagine interne. Diversamente da quanto sostenuto nei giorni scorsi da chi ha condiviso la falsa immagine leak di un trailer di Starfield, il ricco materiale prodotto dai due sedicenti possessori dell'Artbook del sequel di Zelda Breath of the Wild sembrerebbe essere autentico, specie considerando la qualità dei disegni e la straordinaria mole di informazioni su nemici, ambientazioni, personaggi, equipaggiamenti e dungeon.

A giudicare dalle immagini leak del volume con gli artwork e i bozzetti preparatori di Tears of the Kingdom, il prossimo action adventure di Nintendo sarà davvero colossale, con un'infinità di sorprese e innovazioni che coinvolgeranno sia gli aspetti grafici, artistici e 'stilistici' dell'esclusiva Switch che, ovviamente, l'esperienza di gioco da vivere indossando i panni di Link per esplorare il Regno di Hyrule devastato dalla Calamità.



A prescindere dall'autenticità o meno di questi leak, preferiamo non entrare nel merito delle informazioni emerse dall'Artbook per non mostrare il fianco a spoiler di alcun genere. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito di NintendoEverything che propone la raccolta completa delle immagini trapelate fino ad ora.