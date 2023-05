Zelda Tears of the Kingdom: media voto super su Metacritic, eguagliato Breath of the Wild

Il momento di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è finalmente arrivato e, sebbenene bisognerà attendere fino alla giornata di domani per poterci rituffare in quel di Hyrule, le recensioni della stampa stanno già incoronando la nuova grande esclusiva targata Nintendo.

Nel momento in cui scriviamo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si trova ad una media voto di 97/100 su Metacritic. Si tratta unanimamente di un capolavoro imperdibile per i possessori di Nintendo Switch che diverse testate hanno premiato con numeri altisonanti. Ve ne riportiamo qualcuno di seguito:

CGMagazine (10/10)

COGconnected (10/10)

Guardian (100)

Telegraph (100)

Hobby Consolas (98/100)

Eurogamer (4/5)

Gamespot (100)

Gamesradar (4.5/5)

IGN.com (10/10)

TheSixthAxis (9/10)

Checkpoint Gaming (100)

Vooks (5/5)

Washington Post (4/4)

VGC (5/5)

WccfTech (9/10)

La media voto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in cui contiamo una sfilza di perfect score, è esattamente uguale a quella di Breath of the Wild, che però è stata raggiunta tramite un numero più alto di recensioni. Dovremo attendere ancora qualche ora e le eventuali oscillazioni del punteggio prima che la media del nuovo gioco Nintendo possa definitivamente cristallizzarsi.



Su OpenCritic, intanto, il gioco è attualmente su una media di 97.223, il che lo rende il gioco con il punteggio più alto mai raggiunto sulla piattaforma. Anche noi di Everyeye.it siamo rimasti stupefatti dalla bellezza della nuova avventura curata da Nintendo: per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.