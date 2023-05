Zelda Tears of the Kingdom miglior lancio 2023 in UK, ha venduto più di Hogwarts Legacy

La nuova avventura di Link è un successo in Gran Bretagna: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sta vendendo benissimo in UK e la nuova esclusiva Nintendo ha debuttato al primo posto della classifica inglese, come ampiamente previsto dagli analisti.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è ad oggi il miglior lancio del 2023 in Gran Bretagna sul mercato fisico, vendendo di fatto oltre il 50% in più di Hogwarts Legacy, gioco che fino ad oggi deteneva il risultato come lancio più grande dell'anno in Gran Bretagna.

Si tratta del miglior lancio di sempre per un gioco della serie The Legend of Zelda, con vendite oltre due volte maggiori rispetto a quelle di The Legend of Zelda Breath of the Wild, uscito nel 2017 su Wii U e Switch. Inoltre, Tears of the Kingdom è l'ottavo gioco di Zelda di maggior successo di sempre in Gran Bretagna.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Dead Island 2 Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Animal Crossing New Horizons Minecraft Legends

Da notare come il successo di Tears of the Kingdom abbia spinto anche le vendite del "vecchio" Breath of the Wild che torna in Top 10 alla posizione numero 8 con vendite in crescita del 31% rispetto alla settimana precedente. TT Isle of Man Ride on the Edge 3 è l'unica altra nuova uscita della settimana in Top 40, con un debutto alla posizione numero 31.

Hogwarts Legacy scende alla posizione numero 2 con un calo vendite pari al 68% su base settimanale mentre Star Wars Jedi Survivor occupa il terzo gradino del podio.