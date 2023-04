Zelda Tears of the Kingdom: quanto è migliorata la grafica rispetto a Breath of the Wild?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio, oltre 6 anni dopo il lancio di Zelda Breath of the Wild avvenuto nel marzo del 2017 al lancio con la console ibrida. Normale dunque chiedersi quali e quanti passi avanti ci siano stati in ambito grafico.

Con già diversi anni sulle spalle, l'attuale piattaforma della Grande N sembra ormai aver raggiunto i propri limiti tecnici, sebbene il nuovo episodio di The Legend of Zelda prometta di rivelarsi uno dei giochi visivamente più impressionanti su Switch. A tal proposito, come potete leggere nel nostro provato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ci siamo soffermati anche sulle migliorie visive apportate da Tears of the Kingdom rispetto al suo predecessore, sebbene dal nostro test non siano emersi passi avanti particolarmente sostanziosi rispetto a quanto visto nel 2017.

"Se è vero che il divario tecnico rispetto al predecessore non è particolarmente netto, durante la prova abbiamo comunque notato qualche miglioramento significativo, sia per quel che riguarda il sistema di illuminazione e la gestione delle ombre, sia per ciò che concerne il texturing e la pulizia generale dell'immagine", ha scritto nell'anteprima il nostro Alessandro Bruni, che sottolinea inoltre come la resa visiva dell'opera Nintendo sia "sostenuta da una direzione artistica monumentale che delizia i sensi con una sinfonia di colori brillanti e scorci mozzafiato".

Insomma, il nuovo Zelda sembra avere tutte le carte in piena regola per lasciare il segno anche in termini grafici, estetici e di atmosfera, pur senza compiere rivoluzionari passi avanti tecnici. In attesa dunque del lancio fissato al 12 maggio, riscopriamo quali sono i 3 migliori giochi di The Legend of Zelda, tra i quali figura anche Breath of the Wild.