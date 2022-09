Zelda Tears of the Kingdom, nuovi misteri: i fan traducono la lingua Zonai del trailer

In seguito alla conferma da parte di Nintendo del titolo ufficiale del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vi abbiamo accompagnato in un viaggio alla scoperta dei segreti e delle caratteristiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ma le indagini della community sulla prossima avventura di Link non conoscono pausa, con un'intrigante scoperta che fa ora la sua comparsa in rete. Sembra infatti che gli appassionati della saga Nintendo siano infine riusciti a tradurre il linguaggio Zonai incluso nell'ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Parte delle incisioni che occupano la prima sezione del filmato mostrato al Direct di settembre, il testo porterebbe con sé il seguente messaggio:

"Quando il sole splende, la luna splende.

Quando la luna splende, le stelle brillano.

Quando il sole tramonta, la luna si tinge di rosso.

La luce del giorno arriva e se ne va, ma il sole non splende mai."



Il misterioso passaggio riporta subito la mente alla luna rossa vista in azione nei cieli di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma è difficile prevedere quali variazioni genererà il ciclo lunare nel mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Quali sono le vostre teorie?