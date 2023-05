Zelda Tears of the Kingdom: i modder risolvono due 'mancanze' del gameplay

Dopo aver provato a elevare il comparto grafico di Zelda Tears of the Kingdom in 8K a 60fps su PC, i modder iniziano a lavorare sulle patch fan made per evolvere e, se possibile, migliorare il già ottimo gameplay del capolavoro Nintendo.

La redazione di WCCFTech prende in esame due delle tante espansioni amatoriali che stanno animando la scena su PC. La prima mod sgancia la telecamera in terza persona per allontarnarla da Link e aumentare la distanza di visuale, tanto nelle fasi di esplorazione quanto in quelle di combattimento o in sella a un cavallo.

Un'altra mod che promette di risolvere una delle 'mancanze' di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom su Switch è quella realizzata dal programmatore conosciuto come Silentverge: la sua patch fan made sostituisce l'inquadratura standard della mira con l'arco per implementare una telecamera più 'dinamica' che mostra Link in terza persona e offre al giocatore una visuale più ampia mentre scocca una freccia o lancia oggetti ai nemici.

Trattandosi di due modifiche relativamente minori e pensate per rendere più immersiva e accessibile l'esperienza di gioco da vivere esplorando il regno di Hyrule, chi sviluppa queste mod spera ovviamente che la casa di Kyoto tragga spunto dal loro lavoro per implementare funzionalità analoghe con gli aggiornamenti ufficiali di Zelda TOTK su Switch. Una speranza che, però, mal si concilia con la battaglia combattuta da Nintendo contro l'emulazione dei giochi Switch.