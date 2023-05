Zelda Tears of the Kingdom, tra mongolfiere e mecha: ecco il sito tutorial!

State giocando alla nuova avventura di Link e continuate a osservare meravigliati video di giocatori che hanno creato caccia, imbarcazioni e mecha funzionanti che si aggirano in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Ecco come imparare!

Mentre il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild conquista le classifiche di vendita, la rete ha accolto un'interessantissima risorsa volta a supportare i giocatori con ambizioni da ingegneri. Creato da Daniel Luu, già CEO di Akrew, un nuovo sito offre infatti indicazioni e istruzioni molto precise sulle risorse necessarie e le procedure da mettere in atto per riprodurre alcune delle creazioni più stupefacenti viste in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Di seguito, vi segnaliamo il link diretto per raggiungere il portale:

Nell'home page del sito, i visitatori possono trovare un'ampia rassegna di creazioni realizzate dalla community Nintendo Switch e poi condivise sui social network. Per ciascuna di esse, è disponibile una scheda dedicata, che riporta l'elenco completo delle risorse necessarie alla sua costruzione. Successivamente sono offerte le istruzioni per realizzare l'opera, passo dopo passo.Trarappresenta una risorsa molto interessante per i Link in viaggio nella Hyrule di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!