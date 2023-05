Zelda Tears of the Kingdom: NClassic migliora davvero la grafica su Switch?

Dopo aver mostrato l'evoluzione grafica da Zelda BOTW a Tears of the Kingdom, lo youtuber ElAnalistaDeBits dedica il suo nuovo video approfondimento alle migliorie grafiche promesse dall'utilizzo di NClassic su Switch.

Nel caso ve lo steste chiedendo, il Marseille mClassic è un dispositivo plug-and-play che si interfaccia al connettore HDMI di Switch per migliorarne la qualità dell'immagine attraverso un processore interno che applica degli effetti di post-elaborazione come l'antialiasing.

La 'chiavetta smart' mClassic punta quindi a migliorare il comparto grafico dei videogiochi Switch eseguiti su TV in modalità Docked, operando sia come 'potenziatore grafico' (grazie ai filtri antialiasing e di sharpening) che come upscaler abilitato per il 4K, il refresh rate a 120Hz e funzioni come Dolby Atmos.

Come possiamo ammirare nel filmato comparativo propostoci da ElAnalistaDeBits, l'utilizzo di mClassic non produce modifiche sostanziali all'esperienza visiva offerta dal capolavoro open world di Nintendo, presumibilmente in funzione dei filtri che vengono già applicati nel gioco di concerto con l'upscaler FSR.

Ben diverso è invece il discorso relativo agli sforzi compiuti da modder e programmatori amatoriali per eseguire Zelda Tears of the Kingdom in 8K/60fps su PC con l'ausilio degli emulatori.