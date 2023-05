Zelda Tears of the Kingdom a New York: Doug Bowser consegna la prima copia!

Grazie al debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'immaginario Nintendo conquista l'intero podio di OpenCritic, mentre il pubblico scalpita per potersi immergere nel mondo di Hyrule.

A New York, in particolare, i fan erano in coda da diversi giorni di fronte al Nintendo Store della città, in attesa dell'inizio delle distribuzioni delle copie del gioco prenotate. Tra giovani che hanno deciso di scandire il conto alla rovescia campeggiando di fronte al negozio per un paio di notti e megaschermi urbani invasi dai trailer del titolo, il debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in quel della Grande Mela si è tramutato in una vera e propria festa di quartiere.



Il conto alla rovescia per l'apertura del Nintendo Store di New York è stata non a caso scandita dalla trasmissione di uno speciale Nintendo Treehouse live. Nel corso della diretta, Eiji Aonuma e altri autori del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno raccontato i dietro le quinte della produzione, alternando interviste e sessioni di gameplay rigorosamente no spoiler. Quando infine - alle ore 10:00 in punto - le porte del Nintendo Store si sono aperte, il primo acquirente di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è visto consegnare la propria copia dal presidente di Nintendo America in persona, Doug Bowser!



Mentre in apertura potete visionare la replica della simpatica scena, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a firma di Giuseppe Arace.