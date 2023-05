Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo banna Alanah Pearce per aver visto un video ufficiale

Alanah Pearce, sceneggiatrice di Sony Santa Monica e content creator a tema videoludico, ha ricevuto un ban su Twitch mentre proponeva ai suoi spettatori una live reaction di un video ufficiale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il canale Twitch di Alanah Pearce è stato temporaneamente sospeso da Nintendo durante la visione in diretta di un video autorizzato di SkillUp. Sebbene alcuni giocatori abbiano condiviso su Twitch spezzoni di Tears of the Kingdom tratti da una versione del gioco trapelata anzitempo, il filmato di SkillUp faceva parte di un evento di anteprima approvato da Nintendo in Australia, dove gli è stato permesso di catturare filmati.

"Lol, il mio account Twitch è appena stato sospeso a metà streaming perché stavo reagendo al video di anteprima di Zelda di SkillUp", ha twittato Pearce. "Sembrerebbe che Nintendo mi abbia inviato un DMCA per aver guardato il gameplay approvato di Zelda". In un commento successivo ad un video di YouTube dedicato alla questione, Pearce ha precisato che Twitch l'ha informata che è stata effettivamente Nintendo a inviare il DMCA, e non che SkillUp o un'altra terza parte.

Pearce è stata successivamente in grado di contestare la rimozione con Twitch come falso DMCA e in seguito il suo account è stato nuovamente sbloccato. L'incidente è uno dei tanti casi di ban e DMCA emessi da Nintendo negli ultimi giorni, inclusi quelli legati agli emulatori di Switch.