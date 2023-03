Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo Direct ad aprile: spunta il leak!

Mentre Eiji Aonuma promette che le nuove feature di gameplay consentiranno agli appassionati di influenzare il mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, si avvicina a passi rapidi il momento del lancio dell'avventura Nintendo.

Con il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild pronto al debutto in data 12 maggio 2023, spunta un leak relativo a una nuova presentazione dell'esclusiva della Grande N. Il noto insider Nintendo Prime ha infatti condotto una live nella quale afferma di essere certo della prossima trasmissione di un Nintendo Direct interamente dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nel corso dell'appuntamento (trovate la replica direttamente in apertura a questa news), l'insider ha affermato di essere entrato in possesso di una mail interna di Nintendo. In quest'ultima, riferisce, si anticipa la trasmissione dell'evento in data mercoledì 12 aprile 2023, esattamente a un mese di distanza dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Stando a Nintendo Prime, il Nintendo Direct dovrebbe offrire dettagli sul mondo di gioco, il gameplay e l'ancora misteriosa storia del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Al momento, da Nintendo non è arrivata alcuna conferma ufficiale in tal senso: non resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti da Kyoto.