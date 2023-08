Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo pronta con un altro regalo gratis, come ottenerlo

All'inizio di questo mese, Nintendo ha dato ai giocatori la possibilità di ottenere un regalo gratis su Zelda Tears of the Kingdom, dopo averne dispensati già un paio. Ebbene, l'iniziativa si ripete con due nuovi oggetti gratuiti da riscattare in pochi semplici passi.

Dopo aver addentato una Mela d'oro su gentile offerta della casa di Kyoto nella precedente tornata di regali, questa volta è possibile reclamare gratis lo Scudo Hylia e un Carrello.

Come sanno i più affermati guerrieri di Hyrule, lo scudo non serve solo per parare gli imminenti attacchi delle creature malvagie che infestano le sconfinate terre di gioco, ma anche (soprattutto?) per surfare come se avessimo sottomano uno skateboard.

Scopriamo di seguito tutti i passaggi necessari per ottenere questi due oggetti, ma prima assicuriamoci di aver soddisfatto un requisito fondamentale, vale a dire avere Zelda: Tears of the Kingdom aggiornato alla sua ultima versione. Fatto ciò, procediamo come sotto indicato:

Sulla nostra Switch, apriamo il menu "Home" e selezioniamo l'icona "Notizie"

Scorriamo fino a selezionare la notizia "Shield Surfing: the Speedier Way to Get Around" per Zelda: Tears of the Kingdom

Clicchiamo su "Gioca ora" all'interno dell'articolo

Avviamo Zelda Tears of the Kingdom e carichiamo il nostro file di salvataggio

Al nostro arrivo, riceveremo in dono lo Scudo Hylia e il Carrello

La cosa buffa è che entrambi sono mezzi di trasporto e, naturalmente, potremo usarli nei modi più disparati, sfruttando le abilità a nostra disposizione e tutta la nostra fantasia.