Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo regala due oggetti gratis, ecco come averli

L'ultimo aggiornamento di Zelda Tears of the Kingdom, rilasciato qualche giorno fa, porta il gioco alla sua versione 1.2.0. Tra le novità che la patch ha introdotto c'è anche la nuova funzione che consente ai giocatori di riscattare oggetti dal canale Switch News.

Si tratta di una procedura molto semplice. Per prima cosa, tuttavia, dovremo assicurarci di non aver disattivato gli aggiornamenti automatici. Controlliamo quindi che Zelda: Tears of the Kingdom sia effettivamente aggiornato alla sua ultima versione. Fatto questo, potremo riscattare gratis un fungo e uno spadone, per gentile concessione del canale Switch News. Per farlo, ci basterà seguire questi semplici passaggi:

Sulla nostra Switch, apriamo il menu "Home" e selezioniamo l'icona " Notizie "

" Scorriamo fino a selezionare la notizia " Fun uses for Fungi " per Zelda: Tears of the Kingdom

" per Zelda: Tears of the Kingdom Clicchiamo su " Gioca ora " all'interno dell'articolo

" all'interno dell'articolo Avviamo Zelda Tears of the Kingdom e carichiamo il nostro file di salvataggio

Zelda Tears of the Kingdom e carichiamo il nostro file di salvataggio Al nostro arrivo, riceveremo in dono il fungo e lo spadone

Alcuni sentenziano che questa iniziativa di Nintendo voglia essere un modo per acquietare i fan dopo l'eliminazione del glitch della duplicazione degli oggetti, anche se in verità la community ha già trovato altri oggetti da duplicare, aggirando l'ostacolo piuttosto in fretta.

A prescindere dall'entità del regalo, a caval donato non si guarda mai in bocca, quindi siamo cortesi e accettiamolo. Questo implicherà aggiornare Zelda: Tears of the Kingdom alla sua ultima versione, con tutte le gradite novità che porterà con sé.