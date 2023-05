Zelda Tears of the Kingdom non dovrebbe essere possibile su Switch, dice uno sviluppatore

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è una sorpresa continua non solo per i giocatori, ma anche per gli sviluppatori videoludici. Lawrence Young, ad esempio, si è detto esterrefatto che un gioco così complesso e ricco di meccaniche possa girare su un hardware ormai datato come quello di Nintendo Switch.

In un video ricondiviso su TikTok da TheAndyCortez, Young dichiara che "le cose che Tears of the Kingdom fa, semplicemente non dovrebbero essere possibili su Switch. Sarebbe una cosa monumentale da fare sulle attuali console di nuova generazione, eppure in qualche modo Nintendo è riuscita a farlo su qualcosa che equivale a un cellulare vecchio di cinque anni".

Tra le "cose" a cui si riferisce Young c'è l'abilità Ultramano di Link, che consente di assemblare praticamente qualsiasi oggetto insieme, e Richiamo, un potere che permette di rimandare indietro gli oggetti nella direzione da cui provengono riavvolgendo il tempo. Diversi giochi hanno già implementato in passato questo tipo di meccaniche, ma integrarle in un vasto mondo open world è ciò che rende sbalorditiva l'esclusiva Switch.

"Avere tutto ciò che accade nello stesso momento in sinergia con ogni elemento che inteagisce l'uno con l'altro all'interno di un gioco di The Legend of Zelda, non sembrerebbe possibile", ha continuato. "Switch è nota per avere una CPU molto debole e una velocità di memoria che è incredibilmente lenta rispetto agli hardware moderni, quindi far sì che tutto ciò accada nellimmediato e si comporti in modo prevedibile è a dir poco miracoloso. Nintendo ci fa sembrare degli sciocchi su hardware che sono letteralmente dieci volte più potenti di Switch, e stanno facendo cose che la gente pensava fossero impossibili hardware moderni", ha quindi concluso.

