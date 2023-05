Zelda Tears of the Kingdom, non fate preoccupare gli NPC: andate al Forte di Guardia!

Il team di sviluppo di casa Nintendo ha nascosto tra le lande di Hyrule tantissimi piccoli dettagli parte di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tra questi, anche una simpatica reazione degli NPC a una strana scelta dei giocatori.

Nelle prime fasi di gioco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link è portato naturalmente dall'evolversi della storia a trascorrere un po' di tempo nell'area di Forte di Guardia. Quest'ultima rappresenta una sorta di tappa imprescindibile, poiché introduce alcune meccaniche di base dell'open world e fornisce a Link diversi equipaggiamenti chiave per condurre con efficienza la propria missione.



Esplorare l'area di Forte di Guardia, tuttavia, non rappresenta in alcun modo un'attività obbligatoria, con i giocatori che possono semplicemente decidere di partire subito e alla cieca all'avventura tra le colline di Hyrule. Tale scelta, tuttavia, desterà una certa preoccupazione negli NPC. Come scoperto dai fan, infatti, saltare la zona sbloccherà alcuni dialoghi unici tra i Goron e gli Zora. Alcuni membri delle due civiltà si rivolgeranno infatti con ansia a Link, cercando di capire come mai abbia deciso di non esplorare Forte di Guardia e cercando di convincerlo a tornare sui propri passi al più presto!

In chiusura, vi segnaliamo che se state avendo difficoltà a orientarvi nella mappa del gioco per scovarne ogni segreto, potete fare riferimento alle pratiche mappe interattive di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom realizzate dalla community di appassionati.