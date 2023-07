Zelda Tears of the Kingdom non si è ispirato ad Elden Ring o altri giochi, dice Nintendo

Se da un lato Hidetaka Miyazaki ha specificato che The Legend of Zelda Breath of the Wild ha ispirato l'open world di Elden Ring, lo stesso non può dire Nintendo ed il team che si è occupato di plasmare l'esperienza di gioco di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nei confronti del GDR di FromSoftware.

Nel corso di un'intervista, Eiji Aonuma, producer della serie di Zelda, ha rivelato di "non aver avuto tempo" di giocare ad Elden Ring poiché totalmente assorbito dal processo di sviluppo di Tears of the Kingdom. Di conseguenza, l'ultima avventura con protagonista Link non ha subito l'influenza del capolavoro FromSoftware, né di qualsiasi altro gioco.

Come ci tiene a sottolineare Aonuma, quella di essere completamente autonomi nel processo di sviluppo Zelda Tears of the Kingdom è stata anche una scelta deliberata da parte dei creatori: "Ci sono situazioni in cui crei qualcosa di simile a un gioco esistente, ma non proverei mai a mettere le idee degli altri nel mio gioco", ha dichiarato il producer.

Dello stesso avviso è il game director Hidemaro Fujibayashi: "Siamo spiacenti, ma non abbiamo davvero avuto la possibilità di giocare. Eravamo troppo occupati con lo sviluppo di Tears of the Kingdom, il che ci ha impedito di giocare. Ne abbiamo sentito parlare, però. Anche se avessimo il tempo di giocare, non riutilizzeremmo le loro idee. Quando creiamo un gioco, elaboriamo un concetto generale per trovare nuove idee basate su quello", le sue parole.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è imposto come il gioco più venduto in Giappone nella prima metà del 2023.