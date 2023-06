Zelda Tears of the Kingdom non ha limiti: ricreata una partita di Beyblade!

Il gameplay emergente di Zelda Tears of the Kingdom continua a meravigliare: un appassionato si è servito degli straordinari strumenti creativi integrati nel capolavoro open world di Nintendo per dare vita, ebbene sì, a una partita di Beyblade!

Sfruttando gli infiniti elementi modulari che possono essere 'agganciati' con l'abilità Ultramano di Link, un giocatore di Zelda Tears of the Kingdom è riuscito a trasformare un angolo sperduto del Regno di Hyrule in un'enorme arena di Beyblade, con tanto di 'trottole da competizione' perfettamente funzionanti.

Il sistema escogitato dal fan che ha ricreato questo singolare minigioco prevede persino un sistema di sgancio rapido dei Beyblade, consentendone così la collocazione in contemporanea nell'arena per garantire condizioni eque e non svantaggiare una delle due trottole nel corso della partita.

Cosa ne pensate di questa nuova 'follia creativa' degli appassionati di Zelda TOTK? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo speciale su Zelda Tears of the Kingdom e la forza della natura, con delle interessanti riflessioni a firma di Federico Ercole sul mondo di Hyrule che vive a prescindere dalla presenza del giocatore.