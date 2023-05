No, in Zelda Tears of the Kingdom non potete accarezzare i cani

Non solo grandi avventure, dungeon da esplorare e grandi battaglie da affrontare: in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ci sono anche momenti di relax dove è possibile esplorare liberamente il mondo di gioco ed incontrare le diverse creature che lo popolano, compresi bellissimi cani.

Purtroppo, però, Link non potrà interagire in alcun modo con i simpatici amici a quattro zampe che scorrazzano per le distese di Hyrule: la conferma arriva dalla pagina Twitter CanYouPetTheDog, specializzato in cagnolini videoludici e che segnala sempre se è possibile interagire con loro o no in ogni gioco che prevede la loro presenza. Ed attraverso una breve clip, si nota come il protagonista non interagisca in alcun modo con loro, anche se i cani sembrano fare di tutto per attirare l'attenzione e farsi coccolare.

E come spesso accade in queste circostanze, la community scatena la propria ironia: c'è chi dice di non voler più acquistare il gioco dopo la drammatica scoperta, e chi invece ritiene che le stellari recensioni di Zelda Tears of the Kingdom siano solo una menzogna per mascherare l'imperdonabile mancanza. Insomma, niente da fare: potete ammirare quanto volete le varie, splendide razze di cani presenti nel gioco, ma non potrete accarezzarle in nessun modo.

Passando invece a interessanti retroscena, una nuova abilità di Zelda Tears of the Kingdom è nata per puro caso, essendo stata originariamente pensata come una semplice funzione di debug per gli sviluppatori.