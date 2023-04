Zelda Tears of the Kingdom non è un semplice more of the same: cosa cambia con BOTW?

Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild si è mostrato in tutto il suo splendore durante l’ultimo gameplay trailer di 10 minuti di Zelda Tears of the Kingdom, che ha fatto vedere al mondo intero tutte le novità che caratterizzano la prossima produzione targata Nintendo ambientata nel mondo fantastico di Hyrule.

Le novità saranno molteplici, anche se ad uno sguardo poco attento sembrerebbe di no. Non a caso, in Giappone tutti aspettano Link, e Zelda Tears of the Kingdom non ha rivali. Quando manca poco più di un mese al lancio del gioco, abbiamo ben pensato di ripercorrere insieme a voi le nuove soluzioni di gameplay che verranno prossimamente introdotte con Tears of the Kingdom. he andranno a creare un importante distacco ludico con il suo predecessore.

Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom: stesso mondo, gameplay del tutto differente

Le diversità tra le due produzioni in questione vengono a mostrarsi sin dal comparto narrativo: essendo Tears of the Kingdom in continuità con quanto visto nel precedente Zelda, sappiamo che Hyrule ha una nuova storia da raccontare e una nuova avventura con la quale fare immergere Link e i giocatori di tutto il mondo.

Un mondo che, come visto sin dalle prime immagini ufficiali e come ribadito a più riprese anche nell’ultimo gameplay trailer, presenta delle grosse differenze quello creato grazie a Breath of the Wild: le isole fluttuanti costituiscono una delle più importanti soluzioni di gameplay adottate dal team di sviluppo per garantire un’esperienza in linea con l’originale, ma che si distacca da essa stessa. Non a caso, infatti, la già massiccia verticalità di Breath of the Wild è solo la punta dell’iceberg rispetto a Tears of the Kingdom.

Si tratta di una differenza che a primo acchito non rivoluziona il gameplay di Breath of the Wild ma, insieme alle altre novità, va a creare una soluzione di continuità che genera delle difformità pur nella somiglianza. Ad esempio, sappiamo anche che Link avrà nuove abilità. In ordine:

Recall;

Fuse;

Ultrahand;

Ascend.

Qualora foste interessati a conoscerne di più a tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra guida alle nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. I ritmi di gioco saranno quindi mutuati e mutati in modo sostanziale rispetto a quanto visto nel 2017.

Eppure, le novità non terminano qui: la nuova avventura ideata da Nintendo introduce i veicoli in quel di Hyrule, con meccaniche di gioco che cambiano il ritmo generale dell’avventura. La feature non ha coinvolto l’utenza in modo unanime, soprattutto alla luce della natura poco gratificante (per una certa fetta d’utenza, s’intende) della componente crafting nei videogiochi.

I veicoli già confermati in Zelda Tears of the Kingdom sono diversi e ognuno di essi, oltre alla sua specifica utilità, permette di dare sfogo alla creatività dei giocatori, i quali si ritroveranno ad aguzzare l’ingegno per trovare nuovi modi che facilitino l’esplorazione: basti pensare, ad esempio, alla creazione di mongolfiere o zattere per raggiungere i punti più lontani e in alto di Hyrule.

Dulcis in fundo, Nintendo ha introdotto un sistema di fusione delle armi in Zelda Tears of the Kingdom, il quale permetterà di ovviare ad uno dei più significativi problemi di Breath of the Wild, cioè la durevolezza delle armi. Ciò crea al contempo modi alternativi di approcciarsi agli scontri, creando delle combinazioni uniche nel proprio genere, siano esse per le armi da mischia o per il proprio arco e frecce.

In conclusione, i cambiamenti che differenziano le due produzioni sono parecchi e, pur non essendo a conoscenza di tutto quello che il sequel di Breath of the Wild ha da offrire, è certo che l’avventura ormai alle porte saprà soddisfare la maggior parte dei giocatori una volta giunta sul mercato. Intanto, però, vi invitiamo a recupere la nostra anteprima su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che rinnova un classico moderno e perfeziona un già ottimo open world targato Nintendo.