Zelda Tears of the Kingdom, ma non solo: i videogiochi più attesi di maggio 2023

Dopo il travolgente successo riscosso da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, esordito nell'ormai lontano 2017, la Grande N porta su Nintendo Switch il suo attesissimo sequel. A guidare la rassegna dei giochi più attesi di maggio è infatti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che segna il ritorno di Link sulla console ibrida.

Nuovi giochi maggio 2023

Age of Wonders 4 PS5, Xbox Series X|S e PC dal 2 maggio

Ravenlok Xbox One, Xbox Series X|S e PC - 4 maggio

Darkest Dungeon II PC - 8 maggio

Ys IX Monstrum Nox PS5 - 12 maggio

Trinty Trigger PS4, PS5 e Nintendo Switch dal 16 maggio

After Us PS5, Xbox Series X|S e PC dal 23 maggio

Farming Simulator 23 Nintendo Switch dal 23 maggio

Hello Neighbor Search and Rescue per PlayStation VR2 - 25 maggio

System Shock PC 30 maggio

Redfall dal 2 maggio su PC, Xbox Series X/S e Game Pass

Maggio non verrà certamente ricordato come il mese più ricco del 2023, ma possiamo assicurarvi che ha in serbo delle cartucce niente male. Il nome più altisonante è senza dubbio quello di, seguito diretto di uno dei videogiochi più osannati e venduti della moderna era videoludica, ma promettono grandi cose anche, in arrivo in esclusiva sulle piattaforme di casa Microsoft, e, che ha dalla sua una licenza prestigiosa. Ecco a voi iI cinque pezzi grossi che abbiamo visto finora non sono gli unici videogiochi in arrivo nel corso di maggio 2023. Ecco a voi una rapida carrellata delleI vampiri hanno oscurato il Sole e assediato l'isola di, isolando la tranquilla cittadina dal mondo esterno. In questosviluppato da Arkane Austin, lo stesso studio che si è occupato di Prey e Dishonored, siete dunque chiamati ad indagare sui motivi dell'avvento degli invasori e contemporaneamente sterminare tutto ciò che succhia sangue con armi e poteri devastanti -

Nel realizzare Redfall i ragazzi texani hanno fatto tesoro dell'esperienza acquisita nello sviluppo di immersive sim come Dishonored e Prey unendo meccaniche tipicamente single player con dinamiche multigiocatore, dando vita ad una produzione che promuove la condivisione dell'esperienza e la libertà di approccio senza rinunciare ad una forte componente narrativa e al piacere dell'esplorazione. Nell'attesa potete gustarvi la nostra anteprima di Redfall, che in quanto first party Microsoft è destinato ad approdare nel catalogo di Game Pass già dal day-one.



Hogwarts Legacy dal 5 maggio su PS4 e Xbox One

Non è una vera e propria novità, dal momento che è uscito già a febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma non possiamo ignorare l'imminente arrivo di, due console che, nonostante gli anni che si portano sul groppone, vengono ancora accese giornalmente da milioni di videogiocatori.Del gioco campione d'incassi di questo inizio 2023 ve ne abbiamo già parlato in lungo e in largo. Trovate tutto ciò che avete bisogno di sapere nella nostra recensione di Hogwarts Legacy , qui ci limiteremo a ricordarvi che si tratta di un gioco di ruolo che segue le vicissitudini di uno studente del quinto anno della

Ambientato un secolo prima delle gesta di Harry Potter, il gioco di Avalanche Software è pervaso dalla stessa magia delle altre opere del franchise, permettendo di creare un maghetto su misura, scegliere fra le quattro grandi case di Hogwarts, imparare tutti gli incantesimi già visti nei film e nei libri (incluse le maledizioni senza perdono) e incontrare una moltitudine di personaggi, alcuni dei quali antenati delle personalità già note al grande pubblico.

Se il gioco è ormai cosa nota, lo stesso non può dirsi del porting: Warner Bros. Games e Avalanche Software non hanno ancora mostrato le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Hogwarts Legacy, dunque a pochi giorni dall'uscita non sappiamo ancora come girano.



The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dal 12 maggio su Nintendo Switch

Eletto da voi come il gioco più atteso di maggio 2023 (con ben il 79% delle preferenze),ha il difficile compito di superare, o quantomeno eguagliare, sua maestà Breath of the Wild, che sei anni fa ha settato nuovi standard nell'industria videoludica. Per fortuna, la nuova opera di Aonuma & co. sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci.Tears of the Kingdom espande ulteriormente i già vastissimi confini di Hyrule consentendo a Link di esplorare. Nel corso del suo viaggio, che lo vedrà impegnato a salvare il mondo da un cataclisma e a salvare la principessa scomparsa, l'eroe potrà inoltre fare affidamento su, tra i quali spiccano, che gli consentirà di invertire il fluire del tempo per i bersagli, e, con il quale potrà invece manipolare e unire degli oggetti per creare macchine e veicoli mai visti prima

Durante la nostra prova The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, abbiamo notato anche dei passi in avanti in ambito tecnico, sia per quel che riguarda il sistema di illuminazione e la gestione delle ombre, sia per ciò che concerne la pulizia generale dell'immagine.

Amnesia The Bunker 23 maggio

Proseguendo nel solco dei suoi predecessori più illustri,si approfonda nelle atmosfere claustrofobiche di un bunker della Prima Guerra Mondiale. Il protagonista è Henri Clément, un soldato francese rimasto solo tra le mura della struttura con un unico proiettile nel caricatore. Nei suoi panni sarete chiamati aopprimente e alle misteriose entità che si celano al suo interno, godendovi l'orrore da una visuale privilegiata in prima persona.I ragazzi di Frictional Games assicurano chee le reazioni dell'ambiente circostante, una meccanica che, unitamente al, contribuirà a mantenere la tensione costantemente alta e a rendere ogni playthrough unico e differente dagli altri.

Amnesia: The Bunker non verrà lanciato su PlayStation 5, piattaforma sulla quale potrà in ogni caso girare in versione PlayStation 4 grazie alla retrocompatibilità. Gli utenti di casa Xbox e PC abbonati a Game Pass potranno invece goderselo fin dal day one nell'ambito dell'abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.



The Lord of the Rings Gollum dal 25 maggio

Dopo una lunga gestazione e più di un rinvio,è finalmente pronto per mettervi nei panni di uno dei personaggi più controversi e sfaccettati dell'intero universo fantasy partorita dall'eccelsa mente di J. R. R. Tolkien.

Gli eventi dell'action-adventure sviluppato da Daedalic Entertainment si svolgono parallelamente a quelli narrati in La Compagnia dell'Anello e vedono l'enigmatico Gollum in viaggio nella Terra di Mezzo alla ricerca del suo preziosissimo tesoro. Dalla fuga da Mordor, dove si celano la Bocca di Sauron e il Demone Ragno Shelob, fino alla fortezza elfica sotterranea di Re Thranduil, il padre di Legolas, The Lord of the Rings: Gollum permette di vivere gli eventi precedenti all'icontro con Frodo e Sam.

Sopravvissuto a centinaia di anni di corruzione, Gollum è dotato di agilità e scaltrezza eccezionali, che può utilizzare per infiltrarsi di soppiatto nei covi degli orchi e ascendere cime vertiginose. All'occorrenza, anche se non è un vero e proprio combattente, è anche in grado di usare la forza bruta e strangolare i nemici più imprudenti. Nell'attesa, leggete il resoconto della nostra ultima prova di The Lord of the Rings Gollum.