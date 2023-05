Zelda Tears of the Kingdom: avete notato cosa canticchia Link mentre cucina?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha raccolto con successo l'eredità di quel capolavoro che risponde al nome di Breath of the Wild rivelandosi un prodotto eccellente, destinato a fare la storia come il suo illustre predecessore. Sono molteplici i punti di forza della produzione e oggi vogliamo celebrare la sua maniacale cura per i dettagli.

Come abbiamo visto nella cronologia della saga di The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom vanno da inserirsi dopo tutte le precedenti timeline, riunendole in una sola linea temporale. A quanto pare, come dimostra un brillante Easter egg del nuovo gioco per Nintendo Switch, Link conserva una qualche forma di memoria delle sue passate avventure. Se non volete rovinarvi la sorpresa interrompete immediatamente la lettura, dal momento che per proseguire siamo obbligati a fare qualche spoiler.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quando cucina, Link canticchia le canzoni dei precedenti giochi della serie! Come potete vedere nel video confezionato da GamesXPlain, che per vostra comodità abbiamo allegato in calce a questa notizia, dinanzi al calderone l'eroe può canticchiare brani come il tema principale della saga, la ninna nanna di Zelda (eseguita per la prima volta in A Link to The Past), la canzone di Saria (eseguita per la prima volta in Ocarina of Time), la Ballata delle Dea (eseguita per la prima volta in Skyward Sword) e il tema di Kass (da Breath of the Wild).

Si tratta di un Easter egg davvero delizioso, anche più delle pietanze cucinate da Link, che farà senz'altro la felicità di tutti i veterani di una saga che dopo quarant'anni non ha ancora perso un briciolo del suo smalto. Con questo tocco di classe, Nintendo è anche riuscita a rendere un'attività come quella della cucina più interessante. E voi, ve ne eravate già accorti o lo avete scoperto grazie a noi? Fatecelo sapere nei commenti! Già che ci siete, leggete anche la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, della quale siamo particolarmente orgogliosi.