Zelda Tears of the Kingdom, che numeri! È il quarto gioco di Zelda più grande di sempre

La nuova avventura di Link ha capitalizzato l'interesse dell'intero mondo videoludico nell'arco delle ultime quarantott'ore: vi è stato un gran parlare dell'ultima produzione alla cui firma è riportato il nome della Grande N, soprattutto perché il director di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha delle idee per il nuovo gioco.

C'è quindi un gran fermento dietro l'uscita del sequel di Breath of the Wild, come dimostrato dai grandi numeri raggiunti nell'arco di pochissimo tempo: Zelda Tears of the Kingdom è già l'ottavo gioco di Zelda più venduto di sempre nel Regno Unito. Conseguendo il record del lancio di maggior successo per un capitolo dell'iconica saga Nintendo (battendo persino Breath of the Wild con un +173%), la suddetta avventura ha superato iterazioni quali Skywards Sword, The Wind Waker e A Link Between Worlds.

Tears of the Kingdom è quindi il quarto gioco di Zelda più grande di tutti i tempi, dietro solo a titoli del calibro di Ocarina of Time e Twilight Princess. Questi dati sono però limitati dall'assenza di informazioni complete circa l'esatto numero di copie vendute, a causa della considerazione dei soli dati relativi alle copie fisiche di Tears of the Kingdom. Parliamo quindi di un record ben superiore al titolo di ottavo gioco di Zelda più venduto di sempre in UK, che potrebbe essere già smentito nell'arco di pochissimo tempo.

In ogni caso, però, il successo indiscutibile di Zelda Tears of the Kingdom non è stato tale se riferito all'intero panorama Nintendo: infatti, il lancio più grande di IP della Grande N è stato quello di Pokémon Scarlatto e Violetto. Vi siete già cimentati nel nuovo viaggio di Link? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida alla mappa e ai punti d'interesse di Hyrule in Zelda Tears of the Kingdom.