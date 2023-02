Zelda Tears of the Kingdom: offerte per i preordini e dove comprare la Collector's Edition

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom esce il 12 maggio, i preordini sono aperti anche in Italia, vediamo insieme dove prenotare la nuova esclusiva Nintendo al miglior prezzo, dando una occhiata alle principali offerte riservate ai preorder.

Da GameStop è possibile risparmiare fino al 20 euro sul preordine di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la catena invita a recarsi un negozio GameStop per scoprire tutti i dettagli sulla promozione, valida presumibilmente solo per un periodo di tempo limitato. Su Amazon si può preordinare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a 69.99 euro, al momento non ci sono sconti o offerte speciali ma tenete d'occhio la pagina prodotto perché possibili ribassi sono comunque possibili prima del lancio.

Dove preordinare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Collector's Edition

La Collector's Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom può essere prenotata in anteprima da GameStop dal 16 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00 i membri GS Pro Club avranno l'opportunità di ricevere in anticipo e in esclusiva il link per acquistare questa speciale edizione del gioco che include in aggiunta anche un set di spille, artbook con copertina rigida, poster e custodia Steelbook in metallo color oro, come da tradizione per la serie.