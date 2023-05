Zelda Tears of the Kingdom, oggi arrivano le recensioni! Metacritic svela l'ora

Mentre Nintendo alimenta l'attesa del titolo con un nuovo spot TV di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dai lidi di Metacritic arrivano i dettagli sulla pubblicazione delle recensioni.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il noto portale dà infatti appuntamento al pubblico per la giornata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Con un cinguettio pubblicato alle ore 4:09 di mattina, Metacritic invita gli appassionati ad attendere "una decina di ore" per poter scoprire il Metascore di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ciò significa che la recensioni dell'esclusiva Nintendo Switch dovrebbero andare online all'incirca intorno alle ore 14:00 del fuso orario italiano.



Tra pochissimo sarà dunque possibile scoprire tutti i dettagli sull'accoglienza che la critica videoludica internazionale ha riservato al gioco. Dopo l'entusiasmo generato nel 2017 da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il sequel rappresenta uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Stando alle previsioni condivise dagli utenti di Metacritic, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe conquistare un Metascore pari a 95,1/100, di poco inferiore al 97/100 conquistato ai tempi da Breath of the Wild.



Per scoprire tutti i dettagli sul gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori dovranno attendere solo poche ore ancora, con il lancio in programma per domani, venerdì 12 maggio 2023.