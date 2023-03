Zelda Tears of the Kingdom: open world e fusione delle armi nelle nuove immagini

Il nuovo video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom fa da sfondo all'ultima, ricchissima galleria immagini condivisa da Nintendo per illustrare i contenuti e le sorprese più dirimenti della prossima esclusiva che la casa di Kyoto si appresta a lanciare su Switch, per la gioia di tutti gli utenti della console ibrida.

Composta interamente di immagini ingame, l'ultima infornata di scatti propostaci dalla Grande N ci immerge nelle atmosfere della prossima avventura action ruolistica di Eiji Aonuma per solleticare la curiosità dei fan di Link che non vedono l'ora di visitare Hyrule.

Protagonisti indiscussi dei nuovi screenshot datici in pasto dall'azienda giapponese sono i poteri inediti che il nostro intrepido alter-ego potrà padroneggiare nel corso della campagna principale per respingere le forze che minacciano il suo amato regno.

Il sistema di combattimento, ad esempio, verrà stravolto dalla possibilità di generare armi, equipaggiamenti e oggetti utilizzando i materiali reperiti nello scenario: dagli scudi-fungo ai bastoni di roccia, fino ad arrivare alle frecce-bistecca, l'unico limite sarà l'immaginazione dei giocatori.

In quest'ottica rientrano anche gli sforzi compiuti dal team al seguito di Aonuma per espandere la già enorme esperienza open world e sandbox di Breath of the Wild tramite l'inedita 'abilità di fusione' con cui Link potrà generare oggetti come barche, ponti e veicoli complessi attingendo ai materiali della mappa. Prima di lasciarvi alle nuove immagini, vi ricordiamo che Nintendo ha da poco annunciato il nuovo modello di Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom.