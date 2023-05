Zelda dopo Tears of the Kingdom: open world e libertà nei futuri giochi, dice Eiji Aonuma

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha fatto il suo attesissimo esordio su Nintendo Switch, rivelandosi un grandissimo successo di critica e conquistando velocemente il cuore dei fan della serie e di Nintendo. Ma nonostante l'esplosivo esordio, già si pensa a come proseguirà l'iconica serie in futuro.

Nel corso di un'intervista con Game Informer il producer di The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha infatti spiegato che con Zelda Breath of the Wild e la svolta verso meccaniche open world si è dato vita ad un nuovo format per il franchise destinato a divenire lo standard per il brand anche oltre a quanto visto in Tears of the Kingdom. Per lui, dunque, l'obiettivo è espandere sempre di più la formula vista nelle più recenti iterazioni del brand, così da garantire ancora più libertà ai giocatori grazie a mondi sconfinati e pieni di opportunità diverse.

"Con Zelda Ocarina of Time credo sia corretto dire che abbiamo dato vita ad un format usato per diversi giochi successivi del franchise, ma in un certo senso ciò era anche un limite per noi. Sebbene abbiamo sempre cercare di lasciare al giocatore una certa libertà, c'erano alcuni aspetti di quel format che non potevano effettivamente lasciare grosse libertà ai giocatori", spiega Aonuma, che prosegue: "Ovviamente la serie ha continuato ad evolversi dopo Ocarina of Time, ma credo sia anche giusto dire che siamo arrivati a Breath of the Wild e ad un nuovo tipo di giocabilità più aperta e libera che ha posto le basi per un nuovo format da cui la serie può proseguire".

Aonuma sottolinea inoltre che ai giocatori piace "imbrogliare", nel senso che apprezza le enormi libertà di approccio offerte da questa formula introdotta di Breath of the Wild e che permette di affrontare ogni situazione di gioco in un'ampia moltitudine di modi diversi: "Imbrogliare è divertente, alla gente piace! Trovare scorciatoie è un'esperienza divertente, alle persone piace trovare vie più facili per fare qualcosa senza doversi impegnare eccessivamente. Volevamo assicurarci che ciò fosse presente anche in Tears of the Kingdom", afferma il producer.

Ma dopo aver scherzato sulla questione, Aonuma dà una risposta ancora più approfondita: "Quando penso ai giochi su cui ho lavorato in passato, dove c'erano magari rompicapi da risolvere in un unico modo, penso che quello era il modo con cui si sviluppavano giochi in precedenza. Adesso sono felice di essere arrivato a questo metodo con il quale diamo alle persone un sacco di opzioni e dove ci sono più risposte ad un singolo problema che possono essere tutte corrette. Sono felice che siamo arrivati a questo tipo di sviluppo".

Il director Hidemaro Fujibayashi avrebbe già idee per il nuovo gioco dopo Zelda Tears of the Kingdom, mentre lo stesso Aonuma non ha escluso a priori che in futuro la principessa Zelda possa divenire giocabile in un nuovo The Legend of Zelda. Per adesso, però, godiamoci il presente di Tears of the Kingdom.