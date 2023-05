Zelda Tears of the Kingdom: ecco l'ordine migliore in cui completare i dungeon

Dopo aver giocato la sequenza iniziale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi sentite persi e non sapete in che ordine completare le missioni principali? Ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Una volta portata a termine la fase ambientata sull'Isola Celestiale delle Origini, che funge da tutorial, si scende sul suolo di Hyrule e si completando alcune missioni presso il Forte di Guardia, tutte fondamentali per sbloccare l'accesso alla paravela e alle torri topografiche di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Portata a termine questa sequenza iniziale dell'esclusiva Nintendo Switch, Pruna assegnerà a Link la missione 'I fenomeni nelle quattro regioni', le quali condurranno il protagonista nei centri abitati delle quattro diverse razze che popolano Hyrule accanto agli Hylia, ovvero Rito, Goron, Zora e Gerudo.

Qui l'avventura diventa più aperta, visto che la quest indica quattro punti della mappa che il giocatore può visitare nell'ordine che preferisce. Sebbene vi sia la totale libertà di scelta, sarebbe preferibile procedere prima con il completamento di alcuni dungeon, poiché le loro ricompense sono molto più utili rispetto ad altre e semplificano ad esempio la navigazione della mappa.

Il più utile in assoluto è il potere che si riceve al completamento della quest nel Villaggio Rito (quello a nord-ovest), poiché il campione alato chiamato Tulin consente al protagonista di eseguire uno scatto aereo che rende le fasi con la paravela molto più rapide e permette una migliore navigazione quando si parla delle isole sospese nel cielo. Il secondo dungeon da completare è quello relativo al Villaggio Goron, poiché col campione Yunobo si possono distruggere minerali e pareti di roccia senza dover sprecare i preziosi fiori bomba o le armi da impatto, che finirebbero per distruggersi in pochi colpi.

Non importa invece in quale momento si procede con le quest del Villaggio Zora e di quello Gerudo, poiché i loro campioni, Riju e Sidon, sono utili principalmente durante il combattimento ed entrambi possono contribuire a vincere gli scontri più complessi.

Prima di lasciarvi alla mappa coi quattro villaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come annullare l'effetto di Compositor e recuperare l'oggetto in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.