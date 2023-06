Zelda Tears of the Kingdom, tutti pazzi per Purah: c'è chi l'ha trasformata in una VTuber!

Non c'è Link, Zelda o Ganon che tenga: tra i termini più ricercati sui social di Zelda Tears of the Kingdom (e non solo sui social...) spicca Purah, personaggio ricorrente della serie nintendiana che, nell'ultimo capolavoro open world di Eiji Aonuma, prosegue la sua ricerca di tecnologie antiche Sheikah.

L'interesse suscitato nella community da Purah ha spinto la redditor e creatrice di contenuti

Capn_Cinnamon a trasformare l'ex direttrice degli Hateno Ancient Tech Lab in una vera e propria VTuber!

La streamer ha infatti deciso di 'rinnovare il proprio look digitale' assumendo le sembianze di Purah, il tutto servendosi di un avatar tridimensionale che emula i suoi gesti e il labiale attraverso le ultime tecnologie di motion capture e face tracking per creatori di contenuti.

Pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla propria streamer preferita, i follower di Capn_Cinnamon hanno spiegato alla propria beniamina social che Nintendo potrebbe non vedere di buon occhio la 'nuova esperienza da VTuber' di Purah. La streamer, ad ogni modo, non sembra farsi particolari problemi nell'utilizzare il modello poligonale di questo ormai celebre PNG di Zelda Tears of the Kingdom, specie considerando il lavoro svolto sui precedenti avatar animati 'a tema nintendiano' di Capn_Cinnamon dedicati ai personaggi di Splatoon.

Date un'occhiata alla clip condivisa dalla streamer (la trovate in calce alla notizia) e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di Purah e della sua nuova avventura virtuale come VTuber, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom.