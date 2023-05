Zelda Tears of the Kingdom perfect score su EDGE e Famitsu: solo 6 giochi ci sono riusciti

Il nuovo gioco di The Legend of Zelda sembra aver messo praticamente tutti d'accordo, non solo trai i fan ma anche tra la critica internazionale. Zelda Tears of the Kingdom ha ottenuto il perfect score su Famitsu risultando il ventottesimo gioco a riuscire nell'impresa. Un successo che si aggiunge anche al verdetto di EDGE.

Come visto nel numero 385 della famosa rivista britannica, EDGE ha dato 10 a Zelda Tears of the Kingdom, uno dei rari punteggi pieni assegnati dalla testata nel corso della sua storia. Il perfect score ricevuto sia da EDGE che da Famitsu dà vita ad una particolare statistica: è il sesto gioco negli ultimi 30 anni ad ottenere un simile risultato su due delle più longeve e famose riviste di settore attive ancora oggi.

Prima di lui, infatti, solamente 5 titoli erano riusciti a ricevere il 10 di EDGE ed il 40/40 di Famitsu: trattasi di Bayonetta, Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Skyward Sword. Tears of the Kingdom entra dunque in una ristrettissima cerchia di prescelti, con un elenco tra l'altro in larga parte dominato proprio dall'iconica serie Nintendo che sin dalle sue origini ha saputo conquistare il cuore di critica e pubblico.

Se state giocando a Tears of the Kingdom, siete d'accordo con gli importanti elogi fin qui ricevuti dall'esclusiva Nintendo Switch?