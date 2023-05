Zelda Tears of the Kingdom è perfetto per i nuovi giocatori e per gli speedrunner

Dopo una lunga attesa, siamo giunti a pochi passi dall'esordio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La nuova opera ambientata ad Hyrule è ampiamente attesa da chi già conosce bene Breath of the Wild, ma stando a Nintendo l'avventura sarà perfettamente godibile anche da chi non avesse familiarità con il prequel.

Nel nono volume della serie "Ask the Developer" di Nintendo, il produttore di The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha menzionato come Breath of the Wild o l'esperienza passata con la serie non siano un requisito necessario per avventurarsi in Tears of the Kingdom, poiché è "facile entrarci" e le idee di gioco possono essere "risolte intuitivamente".

Il director di Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, ha spiegato come il team si sia assicurato che la storia fosse "confortevole" sia per i giocatori nuovi che per quelli che ritornano da BotW. Nintendo ha lavorato attentamente perché le relazioni tra i personaggi risultino "facili da comprendere" senza alcuna conoscenza di BOTW o della serie in generale. Nintendo ha voluto anche restituire un "nuovo senso di meraviglia" all'interno di questo mondo sì familiare ma mutato, per renderlo il più eccitante possibile per i giocatori più esperti.

Proprio quest'ultimo aspetto è ciò che più attendono gli speedrunner di Breath of the Wild. Player 5, ad esempio, ha così dichiarato: "Spero che nessuna delle [tecniche di speedrunning di Breath of the Wild] venga trasferita in modo da avere una specie di nuova serie di tecniche da usare... Perché posso giocare a Breath of the Wild se voglio usare quei glitch. Riuscire a capire le cose nelle prime fasi del gioco dovrebbe essere divertente, prima che venga a crearsi un percorso stabilito".

Questo invece il commento di Tallest Thomas: "In realtà non sono scoraggiato dal fatto che le meccaniche cambieranno. Sarà strano, sarà diverso, ma sarà sicuramente qualcosa di molto fresco e bello da usare. Adoro aiutare a sviluppare le strategie e imparare le configurazioni... Questa è una delle cose che preferisco dello speedrunning. Quindi sono super eccitato per il nuovo 'Esploriamo e scopriamo tutto' di Tears of the Kingdom".

In attesa del lancio in programma il 12 maggio su Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per ulteriori approfondimenti sulla nuova grande esclusiva targata Nintendo.