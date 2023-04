Zelda Tears of the Kingdom, performance e risoluzione: alcuni dubbi dagli hands-on

A pochi giorni dal lancio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i nuovi poteri di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono pronti a scatenarsi tra i cieli di Hyrule.

In vista dell'atteso day one, Nintendo ha offerto alla stampa internazionale la possibilità di provare con mano la nuova esclusiva Nintendo Switch. Accanto alle ottime impressioni generate dalla produzione, non sono mancate alcune segnalazioni sul fronte del comparto tecnico e delle performance messe in campo dal titolo.

Dalla redazione di NintendoLife, ad esempio, si riferisce di un'esperienza di gioco essenzialmente solida, nel corso della quale si sono però manifestati alcuni cali di performance. Nell'utilizzare il potere dell'Ultramano, riferisce la testata, si sono presentate in particolare alcune riduzioni di frame rate. Nulla di eccessivamente preoccupante, si legge su NintendoLife, ma comunque presente. Sul fronte tecnico, Nintendo World Report riferisce di una risoluzione a 1600x900 con frame rate a 30 fps nella modalità docked di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nessuna conferma invece per quanto riguarda la modalità portatile.

In attesa del 12 maggio 2023, sulle pagine di Eveyeye potete trovare le nostre impressioni sul gioco, riassunte nella ricca prova di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom firmata dal nostro Alessandro Bruni.