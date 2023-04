Zelda Tears of the Kingdom e i nuovi personaggi: un'immagine inedita dal Giappone

A poche settimane dal debutto dell'attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la pubblicazione del trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sollevato una marea di interrogativi negli appassionati della serie Nintendo.

Oltre a confermare le nuove dinamiche di gameplay a disposizione di Link, il filmato ha infatti presentato ufficialmente alcuni nuovi personaggi, mai visti prima nella saga Nintendo. Due volti, in particolare, hanno catturato l'attenzione del pubblico. Ancora privi di nome, questi ultimi sono già al centro delle teorie dei fan più fantasiosi, che hanno condiviso ipotesi e possibilità sui forum videoludici. Tra collegamenti con il popolo degli Zonai e un'eventuale versione alternativa della principessa Zelda, le suggestioni non mancano! In attesa di scoprire la verità, di seguito trovate un nuovo screenshot relativo ai due volti misteriosi: L'immagine arriva direttamente dal Giappone, nei cui negozi hanno iniziato a trovare spazio le schede di acquisto della versione digitale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Come da tradizione, sul retro di queste ultime trovano spazio immagini relative al titolo proposto, come potete verificare direttamente in calce a questa news.

Per scoprire tutte le novità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà necessario pazientare ancora qualche tempo: l'avventura arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio.