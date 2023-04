Zelda Tears of the Kingdom, vi è piaciuta la canzone del nuovo trailer? Eccola!

Con la pubblicazione del trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il colosso di Kyoto ha presentato ufficialmente anche quello che sarà il main theme della nuova avventura di Link.

Il coinvolgente brano, che reinterpreta e amplia la colonna sonora di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha rapidamente conquistato gli appassionati della serie, che non vedono l'ora di poter tornare a esplorare Hyrule. Al momento, il team di Nintendo non ha ancora pubblicato il brano principale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Spotify o altri canali, ma coloro che vogliono ascoltare la canzone nella sua versione integrale possono festeggiare la sua aggiunta sul sito giapponese ufficiale del gioco Nintendo. Con l'arrivo del brano sul portale, molti fan si sono affrettati a registrare la canzone per diffonderne le diverse sezioni all'interno della community videoludica: ne trovate un esempio direttamente in calce a questa news.



Solenne ed epico al punto giusto, il main theme accompagnerà il nuovo viaggio di Link all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tra antichi pericoli e poteri completamente inediti. L'appuntamento con Hyrule resta fissato per il prossimo 12 maggio 2023, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.