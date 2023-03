Zelda Tears of the Kingdom, possibili novità martedì: Switch OLED o nuovo trailer?

La data di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito di uno dei giochi più influenti della storia videoludica moderna, si fa sempre più vicina e l'hype diventa sempre più incontenibile. Dopo la comparsata al Direct di febbraio, il titolo non si è purtroppo fatto vedere al PAX East 2023: per fortuna, sembra ci siano buone notizie in arrivo a breve.

Stando ad alcune voci di corridoio, Nintendo avrebbe intenzione di svelare nuove informazioni su Zelda: Tears of the Kingdom nella giornata di martedì 28 marzo. Alcune persone, inclusi alcuni youtuber che hanno già pubblicato dei video sulla faccenda, affermano d'averlo sentito da un rappresentante della casa di Kyoto durante il PAX East 2023, fiera svoltasi a Boston nelle giornate dal 23 al 26 marzo.

L'autenticità della soffiata è ancora tutta da confermare, tuttavia degli eventuali annunci da parte di Nintendo non ci coglierebbero affatto di sorpresa, vista la vicinanza della data di pubblicazione del gioco. Se proprio dovessimo puntare su qualcosa, lo faremmo sulla presentazione della vociferata Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la cui esistenza non è ancora stata confermata dalla grande N nonostante i convincenti indizi scovati dai fan. Il motivo presente sulla console leakata a fine 2022 è infatti visibile anche sull'Edizione da Collezione di Zelda: Tears of the Kingdom, un dettaglio che confermerebbe la veridicità di quelle fotografie.bDobbiamo ammettere che non disdegneremmo neppure un nuovo trailer del gioco, magari ricco di gameplay...

Per fortuna manca pochissimo a martedì, dunque non dovremo attendere molto prima di saperne di più. Prima di salutarvi, facciamo notare che da qualche giorno circolano anche dei rumor su un Nintendo Direct interamente dedicato a Zelda ad aprile. Staremo a vedere.