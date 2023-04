Zelda Tears of the Kingdom: tutti i poteri di Link e a cosa servono

Come avrete sicuramente letto anche nel nostro provato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, nel nuovo capitolo della serie Link dispone di quattro poteri inediti che gli permettono di interagire con l'enorme mondo di gioco. Scopriamo tutti i dettagli sulle nuove abilità del protagonista e i loro nomi in italiano.

Il primo potere di Link prende il nome di Ultramano e consiste nella possibilità di interagire con gli elementi dello scenario: tramite l'ausilio di questo potere, il protagonista è in grado di spostare, sollevare e ruotare gli oggetti. Uno dei possibili impieghi di Ultramano è proprio la costruzione dei veicoli, una delle principali novità dell'esclusiva Nintendo Switch.

Compositor è invece una skill legata all'equipaggiamento, visto che dà al protagonista la possibilità di fondere armi, scudi e frecce con alcuni oggetti nello zaino, così da conferire all'arsenale alcune proprietà speciali oppure aumentarne la longevità (le armi continuano a distruggersi dopo un po' anche in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom).

Troviamo poi Ascensus, che è un'abilità di movimento grazie alla quale Link può oltrepassare soffitti e piattaforme in verticale: come visto anche nei filmati di gameplay, sarà quindi possibile proiettarsi verso il soffitto e giungere dall'altra parte, magari per cogliere di sorpresa un nemico o accedere ad un passaggio segreto.

L'ultima abilità prende il nome di Reverto e, come si può intuire, è legata al tempo. Usando Reverto, Link fa sì che un elemento dello scenario torni indietro nel tempo. Oltre a poter essere impiegata nella soluzione di enigmi, questa abilità del protagonista potrebbe avere interessanti risvolti nel combattimento, dal momento che può rispedire al mittente quasi ogni tipo di proiettile.

