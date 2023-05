Zelda Tears of the Kingdom: la principessa tra Harry Potter e Trono di Spade

In seguito al clamoroso successo del nuovo capitolo della saga Nintendo, il team creativo dell'open world condivide alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tra questi, trova spazio anche una testimonianza di Patricia Summerset, doppiatrice della principessa Zelda nella versione in lingua inglese del gioco. Nel corso di un'intervista, la professionista ha in particolare rivelato di essersi ispirata a diverse colleghe per dare vita all'iconica eroina di Hyrule. Nello specifico, la doppiatrice canadese ha citato tre attrici estremamente note al grande pubblico.

Ad aprire le danze è Emilia Clark, la celebre Madre dei Draghi Daenerys Targaryen della serie TV Game of Thrones, ispirata alla saga letteraria de Il Trono di Spade, firmata da George R.R. Martin. Spazio anche a immaginari meno cruenti, con Patricia Summerset che ha citato la performance proposta da Emma Watson nella serie cinematografica dedicata a Harry Potter. Infine, un omaggio più peculiare, relativo alla prova attoriale offerta da Mia Farrow nella pellicola d'animazione del 1982 L'ultimo unicorno.



Un mix decisamente interessante, che ha contribuito a dare vita alla principessa Zelda così come il pubblico l'ha incontrata in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hyrule Warriors: L'era della calamità e, da ultimo, l'universo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.