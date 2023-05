Zelda Tears of the Kingdom rallenta gli sviluppatori: Ono regala il gioco ai dipendenti!

L'incredibile Metascore generato dalle recensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha confermato la bontà sequel di The Legend of Zelda: Breath Of the Wild.

Attesissimo da pubblico e addetti ai lavori, il titolo è il protagonista di una simpatica iniziativa promossa da Yoshinori Ono. Lo storico producer della serie Street Fighter - ma ormai da tempo lontano dal mondo Capcom - ha infatti raccontato di essere rimasto colpito dall'entusiasmo per l'uscita del gioco manifestato dai colleghi nel corso di una recente riunione del suo team. "Questa passione mi ha contagiato, - ha raccontato Yoshinori Ono in un Tweet - ed è finita che ho deciso di regalare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a tutti i dipendenti!".

Una scelta che, commenta ironicamente Yoshinori Ono, "Probabilmente rallenterà per un po' il ritmo di lavoro a partire da oggi! Ma non ho rimpianti: voglio che tanti dei nostri dipendenti giochino a questo titolo". Un pensiero decisamente generoso da parte dell'autore videoludico, che ha premiato i colleghi per l'impegno profuso ne proprio lavoro.



Per ogni dettaglio sul sequel di Breath of the Wild, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anche voi avete regalato a qualcuno l'esclusiva Nintendo Switch?