Zelda Tears of the Kingdom ha già un record: è il gioco first party più pesante su Switch

Come se non bastasse quanto mostrato dall'incredibile video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom del Direct di febbraio, anche l'eShop conferma che il sequel di Zelda Breath of the Wild sarà un vero e proprio 'kolossal'.

Grazie all'ultimo aggiornamento che ha interessato la scheda di Zelda Tears of the Kingdom sul negozio digitale di Nintendo apprendiamo infatti che la nuova, attesissima avventura open world di Link ha di fatto conquistato il suo primo record. Con i suoi 18,2 GB di dati richiesti per installare il gioco su Switch, il sequel di Zelda BOTW diventa difatti il titolo più 'pesante' dell'intero catalogo di esclusive first party Nintendo.

Chi vorrà esplorare il nuovo regno di Hyrule devastato dalla Calamità, di conseguenza, dovrà riservare un spazio ben maggiore nella memoria della propria console ibrida rispetto a quello occupato dalle versioni digitali di Zelda Breath of the Wild (14,4 GB) e da altre esclusive Switch come Xenoblade Chronicles 3 (14,38 GB) o Fire Emblem Engage (12,68 GB). E questo, per tacere dello spazio aggiuntivo che si renderà necessario per installare aggiornamenti e possibili espansioni post-lancio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 12 maggio in esclusiva assoluta su Nintendo Switch. Avete già dato un'occhiata ai contenuti della Collector's Edition di Zelda Tears of the Kingdom?