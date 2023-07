Zelda Tears of the Kingdom: regali gratis da Nintendo, come ottenere gli oggetti bonus

Sta diventando una gradita abitudine, da parte di Nintendo, quella di regalare oggetti in-game gratuitamente ai giocatori di Zelda Tears of the Kingdom tramite il canale Switch News. Scopriamo come ottenerne due, compresa una frusta per l'eroe di Hyrule.

Dopo il primo giveaway in cui Nintendo regalava un fungo e uno spadone su Zelda Tears of the Kingdom, la società giapponese ci fa ora dono di una Coda di Lizalfos e di una Spada del viandante per "rimettere in forma i nemici con una sferzata".

Tramite la funzione di fabbricazione, infatti, sarà possibile creare una vera e propria frusta per Link. Per prima cosa, dovremo assicurarci di non aver disattivato gli aggiornamenti automatici. Controlliamo quindi che Zelda: Tears of the Kingdom sia effettivamente aggiornato alla sua ultima versione. Scopriamo di seguito tutti i passaggi necessari per ottenere gli oggetti gratis:

Sulla nostra Switch, apriamo il menu "Home" e selezioniamo l'icona "Notizie"

Scorriamo fino a selezionare la notizia "Whip Enemies into Shape!" per Zelda: Tears of the Kingdom

Clicchiamo su "Gioca ora" all'interno dell'articolo

Avviamo Zelda Tears of the Kingdom e carichiamo il nostro file di salvataggio

Al nostro arrivo, riceveremo in dono la Coda di Lizalfos e la Spada del viandante

Stando a quanto indicato dalla stessa Nintendo, se si combina la Coda di Lizalfos con un'arma, questa si trasformerà in una vera e propria frusta e si dimostrerà un oggetto utile per sferzare i nemici mantenendosi a una distanza di sicurezza.

In più, nel caso in cui la coda strappata appartenesse a un Lizalfos di elemento fuoco o elettricità, l'arma conserverà queste stesse proprietà, trasformandosi in una frusta infuocata o elettrificata.