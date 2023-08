Zelda Tears of the Kingdom: nuovo regalo gratis da Nintendo, come ottenerlo

L'ultima patch di aggiornamento di Zelda Tears of the Kingdom introduce una serie di novità utili, oltre che correggere diversi bug. Per incentivare i giocatori ad attivare l'ultima versione, Nintendo mette periodicamente dei regali gratis tramite Nintendo News. Ecco come ottenere la Mela d'oro.

Se avete seguito la prima iniziativa in cui Nintendo regalava un fungo e uno spadone su Zelda Tears of the Kingdom e la seconda tornata di regali in cui Nintendo regalava la Coda di Lizalfos e la Spada del viandante per formare una frusta, non potete lasciarvi sfuggire il nuovo dono a disposizione. Si tratta di una Mela d'oro.

Scopriamo di seguito tutti i passaggi necessari per ottenere l'oggetto gratis, ma prima controlliamo che Zelda: Tears of the Kingdom sia effettivamente aggiornato alla sua ultima versione:

Sulla nostra Switch, apriamo il menu "Home" e selezioniamo l'icona "Notizie"

Scorriamo fino a selezionare la notizia "Smile for the Camera!" per Zelda: Tears of the Kingdom

Clicchiamo su "Gioca ora" all'interno dell'articolo

Avviamo Zelda Tears of the Kingdom e carichiamo il nostro file di salvataggio

Al nostro arrivo, riceveremo in dono la Mela d'Oro

Le mele dorate crescono sugli stessi alberi delle mele normali, ma sono molto più rare. Restituiranno mezzo cuore, se mangiate crude rispetto a una mela normale. Possono essere cotte a fuoco vivo per realizzare una mela dorata al forno.