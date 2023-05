Zelda Tears of the Kingdom: anche Reggie Fils-Aimé attacca i pirati che stanno giocando

Come vi abbiamo accennato qualche giorno fa, sono sempre più numerosi gli utenti in possesso di una copia illegale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Visto il diffondersi di informazioni e leak, ad intervenire sulla questione è stato persino Reggie Fils-Aimé, che ha messo in fuga un pirata sui social.

Un ragazzo aveva infatti pubblicato un'immagine della home della sua Nintendo Switch per vantarsi di essere in possesso del gioco e, in maniera assolutamente inaspettata, è arrivata una divertentissima risposta dell'ex boss di Nintendo of America.

Ecco di seguito il messaggio del buon Reggie:

"Non so che cosa volete. Io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera che fanno di me un incubo per gente come voi".

Come avrete sicuramente notato, si tratta di una citazione al film Taken, la popolare pellicola in cui Liam Neeson dà la caccia ai rapitori di sua figlia. Evidentemente questa finta minaccia ha avuto il suo effetto, visto che l'account incriminato è sparito nel nulla pochi minuti dopo la pubblicazione del post.

Prima di lasciarvi al tweet di Reggie, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha battuto Final Fantasy 16 in Giappone come gioco più atteso del momento.